İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi

23.08.2022 09:58
İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi

Yaban hayvanlarının göç koridoru üzerinde bulunan İstanbul'un Silivri ilçesi Sinekli Mahallesi'nde elektrik akımına kapılan yüzlerce leylek telef oldu.

Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye göçe başlayan leyleklerin göç koridorunda yer alan İstanbul'un Silivri ilçesi Sinekli Mahallesi'nde mola veren leyleklerin yüzlercesi elektrik akımına kapılacak can verdi. Bölgede inceleme yapan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı başkanı Erman Paçalı, ölümlerin sona ermesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

"HEPİMİZ İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Paçalı, "Göç hattı üzerinde elektrik direklerinin bir kısmında koruyucu güvenlik unsurları bulunmaması sebebiyle burada tam bir leylek katliamı yaşandı. Kuş gözlemcisi arkadaşlarımızın haber vermesiyle bölgeye geldiğimizde burada koruyucu bulunan direklerin bulunduğu yerlerde problem yok, koruyucu olmayan direklerin altında onlarca leyleğin ölüsüyle karşılaştık. Bu hat boyunca bu devam ediyor. Sadece bu güzergahta yol üzerinde yüzlerce leylek ölmüş durumda. Ne yazık ki bu göç hattı bu riskleri içerdiği bilindiği halde bu yüksek gerilim hatlarıyla ilgili tedbirlerin alınmaması neticesinde her yıl bu göç hattını kullanan birçok göç kuşu maalesef yaşamını yitiriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden halkalanan leyleklerin maalesef Türkiye'den geçerken bu göç hattı üzerinde yaşamını yitirmesi de çok büyük bir acıdır, hepimiz için çok utanç vericidir. Konuyla ilgili gerekli yasal girişimleri vakıf olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da korkunç görüntü! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi
İstanbul'da korkunç görüntü! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi
İstanbul'da korkunç görüntü! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi
YORUMLAR
500
Burcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu Burcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu Gençler 'Müzekart GNS' ile Türkiye'deki tarihi mekanları ücretsiz geziyor Gençler 'Müzekart GNS' ile Türkiye'deki tarihi mekanları ücretsiz geziyor
Kaynak: İHA

İstanbul, Silivri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:58 İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi
09:50 Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var
09:47 İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş" çıkışına CHP'den karşılık geldi: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir
09:38 Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
09:31 Ülkeyi karıştıran görüntü! Ukraynalı kadın sokak ortasından Gineli sığınmacının tecavüzüne uğradı
09:27 CHP'li Tanju Özcan: İhraç edilmem HDP'lileri sevindirecek
09:30 Yeni Zelanda hükümeti, iş gücü açığını kapatmak için 12 bin geçici göçmen işçi alacak
09:25 Film gibi olay! Tek yumurta ikizleri, YKS'de aynı puanı alıp aynı üniversiteye yerleşti
09:36 218 kişi can vermişti! Lübnan'daki liman patlamasının sembolü siloda bir kez daha çökme meydana geldi
09:10 Ford, 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 10:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement