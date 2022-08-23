İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi

Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye göçe başlayan leyleklerin göç koridorunda yer alan İstanbul'un Silivri ilçesi Sinekli Mahallesi'nde mola veren leyleklerin yüzlercesi elektrik akımına kapılacak can verdi. Bölgede inceleme yapan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı başkanı Erman Paçalı, ölümlerin sona ermesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

"HEPİMİZ İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Paçalı, "Göç hattı üzerinde elektrik direklerinin bir kısmında koruyucu güvenlik unsurları bulunmaması sebebiyle burada tam bir leylek katliamı yaşandı. Kuş gözlemcisi arkadaşlarımızın haber vermesiyle bölgeye geldiğimizde burada koruyucu bulunan direklerin bulunduğu yerlerde problem yok, koruyucu olmayan direklerin altında onlarca leyleğin ölüsüyle karşılaştık. Bu hat boyunca bu devam ediyor. Sadece bu güzergahta yol üzerinde yüzlerce leylek ölmüş durumda. Ne yazık ki bu göç hattı bu riskleri içerdiği bilindiği halde bu yüksek gerilim hatlarıyla ilgili tedbirlerin alınmaması neticesinde her yıl bu göç hattını kullanan birçok göç kuşu maalesef yaşamını yitiriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden halkalanan leyleklerin maalesef Türkiye'den geçerken bu göç hattı üzerinde yaşamını yitirmesi de çok büyük bir acıdır, hepimiz için çok utanç vericidir. Konuyla ilgili gerekli yasal girişimleri vakıf olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.