Yaban hayvanlarının görüntüsü fotokapan'a yansıdı - Son Dakika

Yaban hayvanlarının görüntüsü fotokapan'a yansıdı
11.10.2020 13:04
Yaban hayvanlarının görüntüsü fotokapan'a yansıdı Afyonkarahisar'da bulunan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından farklı zamanlarda foto kapan ve droneye takılan yaban hayvanlarının muhteşem görüntüsü büyük beğeni topladı.
Yaban hayvanlarının görüntüsü fotokapan'a yansıdı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından farklı zamanlarda foto kapan ve droneye takılan yaban hayvanlarının muhteşem görüntüsü büyük beğeni topladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında belli noktalara yerleştirilen ve farklı zamanlarda yaban hayvanları foto kapanlar tarafından görüntülendi. Foto kapanlar ve droneden elde edilen görüntüler, başta kızıl geyik olmak üzere domuz, akbaba ve kartal gibi hayvanların doğada ne tür şartlarda yaşam mücadelesi verdiğinin adeta bir kanıtı oldu. Kızıl geyiklerin ihtişamlı görüntüsünün yanında domuzlarında doğadaki beslenme mücadelesi foto kapanlar tarafından anbean görüntülendi.
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