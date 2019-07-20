Yaban hayvanlarının yaraları sarılıyor

Tabiata uyum sağlayamayacak durumda olan hayvanlar ise uygun hayvanat bahçelerine ve doğal yaşam parklarına yerleştiriliyor.

DKMP Genel Müdürlüğü 2012-2018 yılları arasında doğada zarar gören yaban hayvanlarından 20 bin 418 adetini tedavi ederek doğal ortamlarına bıraktı. Yine 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla ise zarar gören yaban hayvanlarından 1791 adedi tedavi edilerek tekrar tabii yaşam alanlarına bırakıldı.

YENİ İLLER İÇİN KURTARMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YOLDA…

İlk olarak 2010 yılında tesis edilmeye başlanan yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi alanında da çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü hizmet verdiği illere yenilerini ekliyor.

Afyonkarahisar, Konya ve Diyarbakır'da da yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi tesis edilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

YABAN HAYVANLARI İÇİN EL ELE…

Bakanlık olarak yaban hayatı için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli kendi çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara da bu konuda büyük bir görev düştüğünü belirtti: "Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir "dedi.