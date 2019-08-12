Son Dakika Haberleri: Yaban keçi sürüsü kameralara yansıdı
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Yaban keçi sürüsü kameralara yansıdı

1 saat önce

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Yıldızkaya Mahallesi kırsalında yaban keçi sürüsü kameralara yansıdı.

Yaban keçi sürüsü kameralara yansıdı, System.String[]
Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Yıldızkaya Mahallesi kırsalında yaban keçi sürüsü kameralara yansıdı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Yıldızkaya Mahallesi'ndeki Kivi mağaralarındaki incelemelerini takip eden İHA muhabiri, kırsaldaki yaban keçi sürüsünü anbean görüntüledi.

Denizden iki bin metre yüksekte bulunan kayalık ve sarp yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda, bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşayabilen yaban keçileri ilginç ve renkli görüntü oluşturdu. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
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