Yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

Yaban keçileri böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'de yüksek dağlarda görülen yaban keçileri bu defa kent merkezinde sürü halinde görüntülendi.

Yaklaşık bir yıl önce Sümbül Dağı zirvesinde görünen ve önceki günlerde ise Hakkari- Van girişinde görüntülenen yaban keçileri kentte gelmeye devam ediyor. Hakkari-Van girişinde bulunan Tekser-Seresola mevkiindeki dere yatağında ilerleyerek mahallenin içine doğru gelen yaban keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Son günlerde dağlarda durmayan yaban keçilerinin şehirde sıkça görüldüğünü belirten mahalle sakinleri, hayvanların zarar görmemesi için ilgili birimlerin takip altına alınması gerektiğini söylediler.