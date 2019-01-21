Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı
39 dakika önce
ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı.
ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı. Kar
yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için STK
temsilcileri ile hayvan severler, seferber oldu. Bir süre önce 5 keçinin açlık nedeniyle telef olduğu bölgeye giden grup, yem bıraktı. Grup, kentteki tüm insanlardan aynı duyarlılığı beklediklerini kaydetti. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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