Son Dakika Haberleri: Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı

Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı

39 dakika önce

ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı.

Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı, System.String[]
ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için STK temsilcileri ile hayvan severler, seferber oldu. Bir süre önce 5 keçinin açlık nedeniyle telef olduğu bölgeye giden grup, yem bıraktı. Grup, kentteki tüm insanlardan aynı duyarlılığı beklediklerini kaydetti. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

Adıyaman, Kar, Güncel
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