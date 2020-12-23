Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor - Son Dakika

Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor

23.12.2020 10:59

Kar yağışıyla beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, yiyecek arayarak, hayatta kalma mücadelesi veren nesli koruma altındaki yaban keçileri, karlı dağlara güzellik katıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, yiyecek arayarak, hayatta kalma mücadelesi veren nesli koruma altındaki yaban keçileri, karlı dağlara güzellik katıyor.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Çemişgezek, Mazgirt ve Nazımiye ilçeleri kırsalındaki popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, kentte etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nın sarp kayalıklarında beslenirken görüntülendi.

Kış şartlarının çetin geçtiği Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, kar kalınlığın yer yer 1 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yiyecek bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde beyaz örtünün daha az olduğu ve otlakların bulunduğu alçak kesimlere iniyor.

Kara yolu kenarına kadar da iniyorlar

Milli parktaki sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve kurumuş otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Tunceli-Ovacık kara yoluna inerek, Munzur Çayı'ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Gün batımına doğru havanın kararmasıyla sarp dağlara doğru tırmanışa geçen yaban keçileri, buralardaki mağaralara sığınarak hem olumsuz hava şartlarından hem de yırtıcıların saldırılarına karşı korunarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan milli park, yaban keçisinin yanı sıra boz ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru, sincap ve domuz gibi pek çok hayvana da ev sahipliği yapıyor.

Çevre il ve ilçelerden günübirlik gezilerle milli parkta gelen yaban hayatı fotoğrafçıları da bu hayvanları doğal ortamında görerek görüntüleme imkanı buluyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Sarı, AA muhabirine, doğa ve yaban hayatına dair çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

"Bu coğrafyada yaban keçileri meşhurdur"

İstanbul'da yaşadığını ve yılın belirli dönemlerinde Tunceli'ye gezmeye geldiğini ifade eden Sarı, kentin doğası, tarihi ve kültürel güzellikleriyle göz kamaştırdığını vurguladı.

Sarı, Ovacık'ın kış aylarında bir başka güzelliğe büründüğünü ifade ederek, "Bu coğrafyada yaban keçileri meşhurdur. Özellikle yaban keçilerini fotoğraflamak için İstanbul'dan buraya geldim. Çünkü çok ender görülen bir hayvan türü. Özellikle kışın erkek tekkeleri görme şansımız oluyor. Son bir haftadır yaban keçileri üzerine fotoğraf ve video projeleri yapıyoruz. Bu hayvanlara bazen 50 metreye kadar yaklaştığımız oluyor." dedi.

Yaban keçilerinin karla kaplı dağlarda hareketleri ve yiyecek arayışlarını izlemenin çok heyecanlı olduğunu aktaran Sarı, "Munzur Vadisi Milli Parkı da çok muhteşem bir yer. Yaban keçileri de yörede yaşayanlarca kutsal sayılıyor. Nesli tehlike altında olduğu için bu hayvanların korunması gerekiyor." diye konuştu.

Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor
Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor
Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor
Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor

Munzur Vadisi, Milli, Yaban, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
Thomas Heurtel, gizlice Real Madrid ile görüşünce Barcelona uçağına alınmadı Thomas Heurtel, gizlice Real Madrid ile görüşünce Barcelona uçağına alınmadı         
11:45
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
"Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri         
10:50
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor         
10:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor         
10:30
Güne düşüşle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor         
10:25
İstanbul Havalimanı'nda, Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda, Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi         
09:59
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi         
19:59
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:58:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei