Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde - Son Dakika
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Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde

13.03.2022 09:46

Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde.

Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, sokak köpeklerinin yaban keçilerinin etrafını çevirdiği görülüyor.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karlı zirvelerde yiyecek bulamayınca vadi tabanları ile yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bu durum onlar için tehlike oluştururken bu tehlikenin başlıca sebeplerinden biri de sokak köpekleri.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sokak köpeklerinin yaban keçilerini bir kayalıkta sıkıştırdıkları görülüyor. Uzun süre kayalık alanda köpeklerin gitmesini bekleyen yaban keçileri daha sonra zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde
Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde
Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde

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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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