Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor - Son Dakika

Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor
TUNCELİ - Tunceli'de tuza alışan yaban keçilerinin toplu halde karayoluna inmesi dikkat çekerken, yetkililer yaban hayvanlarına tuz verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.
Tunceli'de tuz ihtiyaçlarını karşılamak için Hozat karayoluna kadar inen yaban keçileri, gelip geçen araçlara aldırmadan ihtiyaçlarını gideriyor. Kalabalık halde karayoluna inen keçiler, tuz ihtiyaçlarını giderdikten sonra yeniden ormanlık alana doğru gidiyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi yetkilileri, yaban hayvanlarına tuz verilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken, keçilerin indiği karayoluna da uyarıcı levhalar koydu.
Kaynak: İHA
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