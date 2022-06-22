Yaban keçilerini yıldırım çarptı - Son Dakika
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Yaban keçilerini yıldırım çarptı

22.06.2022 15:10
Yaban keçilerini yıldırım çarptı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaban keçilerinin üzerine düşen yıldırım 3 keçinin telef olmasına neden oldu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaban keçilerinin üzerine düşen yıldırım 3 keçinin telef olmasına neden oldu.

Çelikhan ilçesi ile Malatya il sınırında hayvanları otlatan çoban bir ağacın dibinde 3 yaban keçisini hareketsiz bir şekilde gördü. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Müdürlük veteriner hekimi ve teknik personel belirtilen bölgeye giderek, alanda incelemede bulundu.

Zehirlenme veya ateşli silahlar ile vurulduğu şüphesi ile gidilen olayda yaban keçilerinin yıldırım çarpması sonucu öldükleri tespit edildi. Yıldırımın ağaçta da hasara neden olduğu görüldü. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaban keçilerini yıldırım çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaban keçilerini yıldırım çarptı - Son Dakika
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