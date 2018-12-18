Son Dakika Haberleri: Yaban Keçilerinin Envanteri Çıkarıldı

Yaban Keçilerinin Envanteri Çıkarıldı

1 saat önce

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık iki hafta süren yaban keçisi envanter çalışmasını tamamladı.

Yaban Keçilerinin Envanteri Çıkarıldı, System.String[]
Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık iki hafta süren yaban keçisi envanter çalışmasını tamamladı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da yaban keçileriyle ilgili envanter çalışmaları tamamlanırken, yaban keçisi sayısı 3 bin 200 olarak tespit edildi.

Yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar, Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba ve Akçalı sahalarında görevliler tarafından yapılan sayımla sayılar tespit edildi.


Her geçen yıl sayıları artan yaban keçilerinin sayısının geçen yıl 3 bin 182 iken bu yıl 3 bin 200 olduğu belirtildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, "Bu yıl envanter çalışmalarında yaban keçisi sayısı 3 bin 200'dür. Yaban keçileri korunması gerekiyor. Vatandaşların kaçak avlanmalara karşı duyarlı olması gerekiyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:11 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Yaban, Ekonomi
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