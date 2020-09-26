Yaban keçilerinin fotokapan görüntüleri ilgi gördü - Son Dakika

Yaban keçilerinin fotokapan görüntüleri ilgi gördü

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban keçilerinin fotokapan görüntülerini yayınladı.

Yaban keçilerinin fotokapan görüntüleri ilgi gördü, System.String[]

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban keçilerinin fotokapan görüntülerini yayınladı. Yaban keçilerinin birbirleri ile inatlaştığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, nesli tükenmekte olan yaban keçilerinin hareketlerinin ve yaşam alanlarının gözlenmesi için fotokapanlar kurdu. Sürü halinde gezen yaban keçilerinin beslenmeleri de kayıt altına alındı. Fotokapanlar, bazen ilginç anları da kaydetti. Görüntülerde, bazı yaban keçileri birbiriyle inatlaşırcasına kavga ederken, bazılarının ise hızlı hareketlerle kavga eden yaban keçilerinin yanına geldiği anlar yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.


Yaban keçilerinin fotokapan görüntüleri ilgi gördü
Yaban keçilerinin fotokapan görüntüleri ilgi gördü
Yaban keçilerinin fotokapan görüntüleri ilgi gördü

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapanlar, Düzce, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaban keçilerinin fotokapan görüntüleri ilgi gördü - Son Dakika

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