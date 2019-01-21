Son Dakika Haberleri: Yaban Keçilerinin Öldüğü Bölgeye Yem Bırakıldı

Yaban Keçilerinin Öldüğü Bölgeye Yem Bırakıldı

41 dakika önce

Adıyaman'da önceki gün 5 yaban keçisinin açlık ve soğuktan telef olduğu bölgeye gönüllüler yem bıraktı.

Yaban Keçilerinin Öldüğü Bölgeye Yem Bırakıldı, System.String[]
Adıyaman'da önceki gün 5 yaban keçisinin açlık ve soğuktan telef olduğu bölgeye gönüllüler yem bıraktı.

Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekibi ve Doğa Sporları Kulübü, Doğa Yürüyüş ekibi kar yağışından olumsuz etkilenen yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Adıyaman Çelikhan Karayolu Bağlıca köyü Tutdere Mevki'inde önceki gün 5 yaban keçisi soğuktan ve açlıktan öldü. Gönüllü ekipler belirtilen bölgeye giderek yem olarak 150 kilogram buğday bıraktı.

Gönüllü üyeler yemi yabani hayvanların yoğun yaşadığı ormanlık ve dağlık alanlara bıraktı.

Adıyaman Acil Yardım ve Arama Kurtarma Koordinatörü Habib Yaldız ve gönüllüler, vatandaşların ihbarı üzerine yaban keçilerinin bulunduğu bölgeye yem bıraktıklarını ifade etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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