Yaban Keçilerinin Öldüğü Bölgeye Yem Bırakıldı
1 saat önce
Yaban keçilerinin öldüğü bölgeye yem bırakıldı Adıyaman'da 5 yaban keçisinin öldüğü bölgeye gönüllüler yem bıraktıADIYAMAN - Adıyaman'da önceki gün 5 yaban keçisinin açlık ve soğuktan telef olduğu bölgeye gönüllüler yem bıraktı.
Yaban
keçilerinin öldüğü bölgeye yem bırakıldı Adıyaman
'da 5 yaban keçisinin öldüğü bölgeye gönüllüler yem bıraktı
ADIYAMAN - Adıyaman'da önceki gün 5 yaban keçisinin açlık ve soğuktan telef olduğu bölgeye gönüllüler yem bıraktı.
Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekibi ve Doğa Sporları Kulübü, Doğa Yürüyüş ekibi kar yağışından olumsuz etkilenen yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.
Adıyaman Çelikhan
Karayolu Bağlıca köyü Tutdere Mevkiinde önceki gün 5 yaban keçisi soğuktan ve açlıktan öldü. Gönüllü ekipler belirtilen bölgeye giderek yem olarak 150 kilogram buğday bıraktı.
Gönüllü üyeler yemi yabani hayvanların yoğun yaşadığı ormanlık ve dağlık alanlara bıraktı.
Adıyaman Acil Yardım ve Arama Kurtarma Koordinatörü Habib Yaldız ve gönüllüler, vatandaşların ihbarı üzerine yaban keçilerinin bulunduğu bölgeye yem bıraktıklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:39 Kaynak: İHA
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