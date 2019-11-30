Son Dakika Haberleri: Yaban keçilerinin sayısı 1400'e ulaştı
Son Dakika Güncel Yaban keçilerinin sayısı 1400'e ulaştı - Son Dakika

Yaban keçilerinin sayısı 1400'e ulaştı

6 saat önce

Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında (YHGS) 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçilerinin sayısı yaklaşık 1400'ü buldu.

Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında (YHGS) 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçilerinin sayısı yaklaşık 1400'ü buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için oluşturulan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda oluşturulan Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sayesinde, nesli neredeyse tükenme noktasına gelen yaban keçilerinin sayısı, hızla artış gösterdi. Bu sayede 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçisi sayısı yaklaşık 1400'e ulaştı.

DKMP Genel Müdürlüğünün yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları kapsamında, yabani hayvan sayısının artması ve koruma çalışmalarının başarıya ulaşması büyük önem taşıyor.

Yaban keçilerinin sayısı 1400'e ulaştı

Çamardı, Niğde, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı
Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 04:27:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaban keçilerinin sayısı 1400'e ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]