Son Dakika Haberleri: Yaban keçilerinin zorlu yolculuğu
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Yaban keçilerinin zorlu yolculuğu

1 saat önce

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçilerinin sarp ve dik kayalıklarda zorlu yolculuğu görüntülendi.

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GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçilerinin sarp ve dik kayalıklarda zorlu yolculuğu görüntülendi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Fatih Albayrak ve ekibi gözlem için kırsalda sahaya çıktı. Ekip, sarp ve dik kayalıklarda yol alan yaban keçilerine rastladı. Kayalıklardan ustalıkla inen keçileri fotoğraflayan Albayrak o anları 'Şebinkarahisar güzelleri' başlığı ile sosyal medyada paylaştı.


- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:19 Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fatih Albayrak, Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
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