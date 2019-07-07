Yaban keçilerinin zorlu yolculuğu
1 saat önce
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçilerinin sarp ve dik kayalıklarda zorlu yolculuğu görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:19 Kaynak: DHA
GİRESUN'un Şebinkarahisar
ilçesinde yaban keçilerinin sarp ve dik kayalıklarda zorlu yolculuğu görüntülendi. Giresun
'un Şebinkarahisar ilçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Şefi Fatih Albayrak
ve ekibi gözlem için kırsalda sahaya çıktı. Ekip, sarp ve dik kayalıklarda yol alan yaban keçilerine rastladı. Kayalıklardan ustalıkla inen keçileri fotoğraflayan Albayrak o anları 'Şebinkarahisar güzelleri' başlığı ile sosyal medyada paylaştı.
- Giresun
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