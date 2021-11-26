Yaban keçisi avında kullanılan kaçak avcı kulübeleri yıkıldı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince Erzincan'da, orman bölgelerinde kaçak yaban keçisi avında kullanılan, 20-25 yıllık 18 avcı kulübesi yıkıldı. DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avla mücadelesi sürüyor. DKMP 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Erzincan'da yürüttüğü çalışmalarda, bölgede kaçak yaban keçisi avında kullanılan 18 avcı kulübesi tespit edildi. Dağlık ve ormanlık alanlarda bazısı ahşap bazısı taş bazısı de betonarme olarak inşa edilen kulübelerin 20-25 yıllık olduğu belirlendi. İçlerinde masa, dolap, soba gibi yaşam malzemeleri bulunan kulübelerde çok sayıda fişek ile 1 av tüfeği de ele geçirildi. DRONLA BELİRLENİP KOORDİNAT ÇIKARILDI

Avcıların, yaban keçisi avlarken gizlenmek amacıyla kullandıkları kulübelerin yıkılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgede 'güme' adı verilen kulübeler havadan dron ile görüntülenip, koordinatları belirlenerek, haritalara işlendi. Yer tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahkemece el koyulmasına karar verilen 18 kulübe, DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü personeli desteğiyle yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Kulübelerin imha edilme çalışmaları da dron ile takip edildi.