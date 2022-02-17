YABAN KEÇİSİ AVININ DURDURULMASI DAVASINDA KARAR TARAFLARA TEBLİĞ EDİLECEK - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 70 yaban keçisinin 5 kentte avlanmasını içeren ihalesinin durdurulmasına yönelik Vegan Derneği Türkiye (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'nin açtığı davanın duruşması Adana'da görüldü. Nihai kararın yakın zamanda taraflara tebliğ edileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 Av Sezonu için Adana, Hatay, Niğde, Kayseri ve Mersin'de yaşayan 70 yaban keçisinin avlanmasına yönelik ihale yayımladı. Vegan Derneği Türkiye ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ise bu ihaleye karşı çıkarak 27 Eylül 2021 günü yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açtı. Davanın daha önce görülen duruşmalarında yürütmeyi durdurma kararı çıkmadı. Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne bağlı Adana 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşması bugün yapıldı. Duruşma sonunda nihai kararın yakın zamanda taraflara tebliğ edileceği kaydedildi. Duruşma sonrası davacı dernekler tarafından basın açıklaması düzenlendi. Grup adına açıklamayı okuyan Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'nin avukatı Hacer Gizem Karataş, hayvanların lehine sayısız emsal karar olduğunu kaydetti. Karataş, 'Konya'da açılan benzer bir davada yürütmenin durdurulması kararı alınmış, av katliamı geçici olarak durdurulmuş ve ihalenin iptal edilmesiyle yaban keçilerinin öldürülmesine engel olunmuştu. Mersin'de açılan iptal davası ise ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiyse de Danıştay tarafından 'avın hukuka aykırı olduğuna' hükmedilerek geçtiğimiz haftalarda kabul edilmişti. Dolayısıyla açtığımız davada da 'iptal' kararı verilmesinin gerektiği Danıştay tarafından açıklığa kavuşturulmuş oldu. Duruşmada Mersin örneğinin yanı sıra Konya ve Karaman'daki yaban keçilerinin avlanmasına yönelik ihalenin hukuksuz olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlattık. Adana 2'nci İdare Mahkemesi bugünkü duruşmada yakın zamanda taraflara kararın tebliğ edileceğini beyan etti dedi.