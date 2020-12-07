'Yaban keçisi avlanmayacak' açıklaması Tuncelilileri sevindirdi - Son Dakika

TUNCELİ'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde bir ABD vatandaşına yaban keçisi avcılığı izni verildiğine dair haberler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yaban keçisi avının söz konusu olmadığı belirtildi. Bölge halkı tarafından kutsal sayılan dağ keçisi avının yapılmayacağının öğrenilmesi Tuncelileri mutlu etti.

ABD vatandaşı bir avcıya Tunceli'de yaban keçisi avlaması için izin verildiği iddialarına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce, böyle bir avın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Son bir hafta içerisinde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikalı vatandaşa yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir" açıklaması yapılmıştı. Kutsal kabul ettikleri dağ keçilerinin avlanmayacağını öğrenen Tuncelililer, bu durumu memnuniyetle karşıladı. Dağ keçilerinin bölge halkı için önemli olduğunu ifade Nursel Cömert, "İnancımıza göre Hızır'ın topraklarında dolaşan dağ keçileri çok önemlidir. Çünkü onlar insanı koruyan bir varlıktır. Dün valiliğimizin açıklamasını okudum çok sevindim. Tuncelili olarak çok mutlu oldum. Hayvanlarımız dağlarımızda özgürce dolaşıp, otlayacak. Kışın 2 metre kar yağdığı zaman bizim insanlarımız doğaya yem bırakıyor. O canlılar ölmesin diye" dedi.