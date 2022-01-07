Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kaçak avcı yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü Av Koruma ve ilçe jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine Erzincan'ın Kemah ilçesi Bozoğlak mevkiinde yaptıkları çalışmada şüphelilere ulaştı. Yapılan kontrolde avlanılmış bir adet yaban keçisi bulundu. 3 şahsa 1 adet kaçak yaban keçisi avı yaptıkları için tutanak düzenlenerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 9 bin 810 TL idari para cezası ve 60 bin TL tazminat cezası uygulandı.

Ele geçirilen yarı otomatik yivli tüfekler savcılığa teslim edildi. - ERZİNCAN