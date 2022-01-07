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Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı - Son Dakika

Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı

07.01.2022 08:53
Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı

Erzincan'da avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kaçak avcı yakalandı.

Erzincan'da avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kaçak avcı yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü Av Koruma ve ilçe jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine Erzincan'ın Kemah ilçesi Bozoğlak mevkiinde yaptıkları çalışmada şüphelilere ulaştı. Yapılan kontrolde avlanılmış bir adet yaban keçisi bulundu. 3 şahsa 1 adet kaçak yaban keçisi avı yaptıkları için tutanak düzenlenerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 9 bin 810 TL idari para cezası ve 60 bin TL tazminat cezası uygulandı.

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Milli Parklar, Türk Lirası, Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı - Son Dakika
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