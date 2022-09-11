Yaban keçisi avlayan kişiye 255 bin lira ceza ceza kesildi - Son Dakika
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Yaban keçisi avlayan kişiye 255 bin lira ceza ceza kesildi

11.09.2022 09:07
Yaban keçisi avlayan kişiye 255 bin lira ceza ceza kesildi

Hatay'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan kişi yakalandı. Mahkeme, şahsa kaçak avlandığı gerekçesiyle 4 bin 912 lira idari ceza, avda vurmuş olduğu bir yaban keçisi için ise 250 bin lira tazminat cezası uyguladı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kaçak avlanma yaparak yaban keçisini vuran bir kişinin 254 bin 912 lira ödeyeceği öğrenildi. İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü ve Arsuz Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

YABAN KEÇİSİ AVLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Sahada denetimlerde bulunan ekipler, A.V. isimli şahsın koruma altında olan yaban keçisini avladığını tespit ederek gözaltına aldı.

4 BİN LİRA 912 LİRA İDARİ CEZA VE 250 BİN LİRA TAZMİNAT CEZASI

Adli makamlara sevk edilen şahsa kaçak avlandığı gerekçesiyle 4 bin 912 lira idari ceza, avda vurmuş olduğu bir yaban keçisi için ise 250 bin lira tazminat cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaban keçisi avlayan kişiye 255 bin lira ceza ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaban keçisi avlayan kişiye 255 bin lira ceza ceza kesildi - Son Dakika
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