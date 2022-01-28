Yaban keçisi avlayan kişiye 60 bin lira ceza - Son Dakika

ERZURUM'un Tortum ilçesinde, avlanması yasak ve koruma altındaki türler arasında olan yaban keçisini avlayan kişiye, 60 bin lira para cezası kesildi.

Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 20 Ocak günü ihbar üzerine kırsal Yukarısivri Mahallesi yakınlarında şüpheli olarak durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, yivli ve ruhsatsız tüfek ile bagaj kısmında izinsiz avlanıldığı tespit edilen dağ keçisi bulundu. Olayla ilgili Tortum Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine araçta bulunan 3 kişi hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.Ayrıca tüfeğin sahibi H.B.'ye avlanması yasak olan ve koruma kapsamında bulunan dağ keçisini avladığı gerekçesiyle 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 60 bin TL para cezası kesildi.