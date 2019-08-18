Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira ceza
45 dakika önce
Antalya'nın Serik ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza kesildi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:32 Kaynak: AA
'nın Serik ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gebiz
Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak olarak yaban hayvanı avlandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, dağlık bölgede 2 kişiyi avladıkları yaban keçisiyle yakaladı.
Koruma altındaki yabancı keçisini avladıkları için 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza uygulandı, ruhsatsız tüfeklere el konuldu.
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