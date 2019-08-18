Son Dakika Haberleri: Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira ceza
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Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira ceza

45 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza kesildi.

Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira ceza, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gebiz Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak olarak yaban hayvanı avlandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, dağlık bölgede 2 kişiyi avladıkları yaban keçisiyle yakaladı.
Koruma altındaki yabancı keçisini avladıkları için 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza uygulandı, ruhsatsız tüfeklere el konuldu.
Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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