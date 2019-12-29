Yaban keçisi sürüsü görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban keçisi sürüsü görüntülendi - Son Dakika

Yaban keçisi sürüsü görüntülendi

6 saat önce

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

Yoğun kış şartlarının yaşandığı kentte, yaban hayvanları da olumsuz hava koşullarından etkileniyor.

Ardahan-Şenkaya kara yolundaki kayalıklarda yiyecek arayan keçi sürüsü vatandaşlarca fark edildi. Bazı sürücüler, keçileri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Ahmet Bedir, ilk kez yaban keçisi gördüğünü belirterek, "12 keçiyi birden görmek beni heyecanlandırdı. Onları gördüğümüzü fark ettiklerinde uzaklaştılar." dedi.

Yaban keçisi sürüsü görüntülendi

Ardahan, Erzurum, Şenkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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