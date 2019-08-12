Son Dakika Haberleri: Yaban keçisi sürüsü kameralara yansıdı
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Yaban keçisi sürüsü kameralara yansıdı

1 saat önce

Yaban keçisi sürüsü kameralara yansıdıERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Yıldızkaya Mahallesi kırsalında yaban geçi sürüsü kameralara yansıdı.

Yaban keçisi sürüsü kameralara yansıdı
ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Yıldızkaya Mahallesi kırsalında yaban geçi sürüsü kameralara yansıdı.
Erzurum Valisi Okay Memiş'in Yıldızkaya Mahallesi'ndeki Kivi mağaralarındaki incelemelerini takip eden İHA muhabiri kırsaldaki yaban keçi sürüsünü an be an görüntüledi.
Denizden iki bin metre yüksekte bulunan kayalık ve sarp yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda, bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşayabilen yaban keçileri ilginç ve renkli görüntü oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:49 Kaynak: İHA
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