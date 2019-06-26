Yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana takıldı
13 dakika önce
BURDUR'da varlığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi ilk kez görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:17 Kaynak: DHA
BURDUR'da varlığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi ilk kez görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur
6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara bu kez çok özel bir görüntü takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Burdur'da varlığı bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi türlerinin ilk kez görüntülendiğini kaydetti. Mayıs ve haziran aylarında fotokapanın kaydettiği görüntülerde birden fazla yaban keçisinin kayaların arasında dolaşıp otladığı anlar yer aldı.
Biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Burdur'da özellikle yaban hayvanı popülasyonunun fazla olduğu bölgelerde hem av koruma ekipleriyle sıklıkla denetim hem de harekete duyarlı fotokapan cihazlarıyla 24 saat görüntü kaydedilerek, kaçak avcılığın engellenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.
- Burdur
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