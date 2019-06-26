Yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandı
1 saat önce
Yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandıBURDUR - Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana ilk kez yaban keçisi ve kedisi yakalandı.
Yaban
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandı
BURDUR - Burdur
'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından yerleştirilen fotokapana ilk kez yaban keçisi ve kedisi yakalandı.
Biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Burdur'da özellikle yaban hayvanı popülasyonunun fazla olduğu bölgelerde av koruma ekiplerinin denetimleri devam ederken, harekete duyarlı fotokapan cihazları ile 24 saat görüntü kaydediliyor. Bu yöntemle aynı zamanda kaçak avcılığın da önüne geçilmeye çalışılıyor.
Bu kapsamda sahalara yerleştirilen fotokapan cihazlarından birinde çok özel bir görüntüye rastlandı. Burdur'da varlığı daha önce de bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi türleri ilk kez görüntülendi. Kayıtlar kurumun internet sitesinden de paylaşıldı.
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