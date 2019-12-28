Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza - Son Dakika

Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza

6 saat önce

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında izinsiz ve ava kapalı alanda yasaklı türler arasında bulunan yaban keçisini avlayan şahsa 20 bin lira ceza kesildi.

Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza, System.String[]

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında izinsiz ve ava kapalı alanda yasaklı türler arasında bulunan yaban keçisini avlayan şahsa 20 bin lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Sivas'a bağlı Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri birlikte önleyici kolluk devriyesine başladı. İlçeye bağlı Kekliktepe-Bahçeli Köyü kırsalında atılan devriyede 1960 doğumlu olduğu öğrenilen G.M.A. isimli şahsın ava kapalı alanda, kotasız ve izinsiz, takozsuz olarak yaban keçisi avı yaptığı tespit edildi. Vurulan yaban keçisi ve av tüfeği muhafaza altına alınırken, avı yapan şahsa 4915 saylı kanun gereği yasaklı tür avlamak ve diğer suçlardan toplamda 20 bin lira idari para cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı. - SİVAS

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Divriği, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular
Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Son Dakika Haberleri
23:38 Ayvalık'ta 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika Haber
23:30 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika Haber
23:24 Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
23:19 Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı - Son Dakika Haber
22:35 Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:53:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]