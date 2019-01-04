Son Dakika Haberleri: Yaban Keçisi Yavrusunu Sevmeye Doyamadılar

Yaban Keçisi Yavrusunu Sevmeye Doyamadılar

1 saat önce

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde gençler, yola çıkan yavru keçiyi sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Yaban Keçisi Yavrusunu Sevmeye Doyamadılar, System.String[]
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde gençler, yola çıkan  yavru keçiyi sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen gençlerin videoları sosyal medyada binlerce defa izlendi.

Erzincan'a 170 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesindeki tarihi taşyolunda gece saatlerinde araçları ile ilerleyen Cüneyt Akgül, Selahattin ve Hüdaverdi Dil isimli 3 gencin önüne aniden yavru bir yaban keçisi atladı. Kar ve tipi nedeniyle bitkin düşen yaban keçisinin hasta ya da yaralı olmasından şüphelenen gençler kısa bir kovalamaca sonrası keçiyi yakaladı. Gençler kucaklarına alarak sevdikleri yavru yaban keçisini sağlıklı olduğunu görünce, yeniden doğaya bıraktı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen gençlerin videosu sosyal medyada binlerce kez izlenerek ilgi odağı oldu.

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:26 Kaynak: DHA

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