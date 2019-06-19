Son Dakika Haberleri: Yaban keçisini özel güvenlik görevlileri kurtardı
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Yaban keçisini özel güvenlik görevlileri kurtardı

1 saat önce

Artvin'de köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisini özel güvelik görevlileri kurtardı.

Yaban keçisini özel güvenlik görevlileri kurtardı, System.String[]
Artvin'de köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisini özel güvelik görevlileri kurtardı.

Kentteki Deriner Barajı mevkisinde bulunan yaban keçisi, bölgedeki köpeklerin saldırısına uğradı.
Durumu fark eden özel güvenlik görevlisi Fatih Yıldırım, arkadaşlarından yardım isteyerek, köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
Hayvanın yaralandığını fark eden Yıldırım, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yaban keçisi tedavi altına alındı.
Yetkililer, 3 yaşında olduğu tespit edilen yaban keçisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ardından doğaya salınacağını kaydetti.
Yaban keçisini köpeklerden kurtaran Yıldırım, yaptığı açıklamada, Deriner Barajı'nın güvenliğinden sorumlu özel güvenlik görevlisi olduğunu ifade ederek, "Görev başındayken bu durumla karşılaştım. Bu bir insanlık görevi, ben görevimi yaptım. Gerçi hangi güvenlikçi arkadaşım olsa aynısını yapardı. Yaban keçisinin hayatının kurtulması beni çok mutlu etti." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:51 Kaynak: AA
Artvin, Yaban, Güncel
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