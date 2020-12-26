Yaban keçisinin karla mücadelesi görüntülendi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, yarım metre kar içinde yürümekte zorluk çeken, yaban keçisi görüntülendi. Vali İdris Akbıyık, keçinin görüntüsünü, 'Hakkari'de hayat var" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisi görüntülendi. Yarım metre kar içinde yürümekte zorluk çeken yaban keçisi, bir süre sonra gözden kayboldu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 'Hakkari'de hayat var" notuyla keçinin görüntülerini kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

MİLLİ PARK İLAN EDİLDİ

Cilo ve Sat Dağları bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, milli park ilan edilmişti.