Yaban kurtları beslenirken görüntülendi - Son Dakika

Yaban kurtları beslenirken görüntülendi

TUNCELİ'de, domuz leşinin başında beslenen yaban kurtları görüntülendi.

Pülümür İlçesi Kırmızıköprü köyünde yaşayan doğa fotoğrafçısı Özgür Balcı, gezinirken domuz leşini yiyen kurtları gördü. Balcı'nın görüntülediği kurtlar, bir süre sonra hızla uzaklaştı.

Doğa fotoğrafı çekmek için gezerken kurda rastladığını belirten Balcı, "Birden bir domuz leşinin başında bir kurt fark ettim. Leşi parçalayarak besleniyordu, o anları görüntülemeye başladım. Önce kurt beslendi ve karnını doyurunca oradan uzaklaştı. Sonra 2 kurt daha geldi, onlar da karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştılar" dedi.