Yaban lalelerinin görsel şöleni - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, son dönemdeki yağışların ardından açan laleler görsel şölen sunuyor.

İlçe kırsalındaki 1600 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde her yıl nisan-mayıs ayında açan laleler, doğayı adeta kırmızı bir renge bürürken tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.

Araçlarıyla geçerken laleleri fark edenler de durup çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Sarıbıyık, bahar ayının güzelliklerini gezerek fotoğraflamaya çalıştığını söyledi.

15 yıldır Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgını nedeniyle gidemediğini belirten Sarıbıyık, amatör olarak doğa fotoğrafçılığı yaptığını, karların erimesinin ardından kendini gösteren lalelerin doğayı kırmızıya boyayarak görsel bir şölen sunduğunu belirtti.