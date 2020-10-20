Yaban mersini toplamaya gittiler geri dönmediler - Son Dakika

Trabzon'un Hayrat ilçesi Göksel mahallesinde yaban mersini toplamak üzere ormanlık alana giden 2 genç kayboldu. Kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Göksel mahallesinde oturan ve akraba oldukları öğrenilen 14 ve 24 yaşlarında iki genç bugün öğleden sonra yaban mersini toplamak üzere evlerinden ayrılarak ormanlık alana gitti. Akşam saatlerinde gençlerin evlerine dönmemesi üzerine yakınları İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarma ekipleri ve yakınlarının yanı sıra arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri de destek verirken, gençlerin yanlarındaki cep telefonlarının çekmemesi ve bölgede sisin etkili olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle ilerliyor. Gençlerin sis ve yağmur nedeniyle yollarını kaybederek bir yere sığındıkları tahmin ediliyor. - TRABZON