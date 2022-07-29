Yaban mersininde hasat bereketli başladı

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle dağıttığı yaban mersini fidanlarından oluşan tarlalarda hasat bereketi başladı. Orhaneli'ndeki hasada katılan Başkan Aktaş, kırsala desteklerinin kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, hasatta da çiftçileri yalnız bırakmıyor. Bursa'yı üzümsü meyvelerde lider konuma getirmek amacıyla dağıtılan yaban mersini fidanları meyve vermeye başlarken, Orhaneli'nin Çivili Mahallesi'nde hasat başlangıç töreni yapıldı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, Tarım İl Müdür Vekili Erdoğan Ceylan, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Destek artıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Peyzaj AŞ, HAGEL ve BUSKİ marifetiyle kırsala desteklerinin devam ettiğini söyledi. Özellikle üzümsü meyveler konusunda önemli desteklemeler yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "2019 yılında, 36.300 adet yaban mersini ve ahududu fidanını üreticilerimize teslim etmiştik. Bugüne kadar 1.515.807 fidan dağıtımı ile toplamda desteğimiz 8 milyon 822 bin TL'yi aştı. 2022 yılı hibeli fidan desteği projemiz ile üreticilerimize yaklaşık 2.5 milyon adet yaban mersini, ahududu, aronya fidanı ve çilek fidesi desteği planlıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında toplamda 5 milyon fidanı üreticimizle buluşturmak. Fidan desteği projemizi 3 yıl boyunca yüzde 50 hibeli olarak gerçekleştirmiştik. 2022 yılında hibe desteğimizi arttırarak yüzde 60'a çıkardık" dedi.

Hedef tersine göç

Bursa'nın en fazla göç veren dağ ilçelerinde göçün durması hatta tersine göçün başlaması hedefiyle her alanda yatırımlarının devam ettiğini, Göynükbelen'e yaptıkları gençlik kampı ile bölgede yıl boyu önemli bir hareket yaşanacağını hatırlattı. Dağ ilçelerinin tarım, hayvancılık ve eko turizmle kalkınacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Bundan sonraki sürecin iyi planlanması lazım. Nüfusun buradan gitmemesini, aksine burada nüfusun artmasını temin edeceğiz. Doğalgazla alakalı ciddi altyapı yatırımı yapıldı. Karagöz Mesire Alanı'nı bitirdik, ince detayları kaldı. Yine rafting parkuru, Keles Kocayayla'da, Harmancık'ta, Büyükorhan'da yatırımlarımız var. Tarım da bu bölge için ana konu başlıklarımızdan biri. Ben hasadın verimli geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Bölgeye hayat getirecek

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan da yaban mersininin dünyada hem tazesi hem de dondurulmuşu en pahalı ürün grupları içerisinde yer aldığını hatırlatarak, ürünün ihracatı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ancak kaliteli ve standartlara uygun üretim ve kalibrasyonun çok önemli olduğunu kaydeden Yazgan, "Sertifikalandırma da yaptıktan sonra en kötü ihtimalle ulusal marketlere, sonra da uluslararası marketlere bu ürünleri götürebilecek olan ihracatçılarımızın yarış içerisinde olacağına inanıyorum. Bu değerli ürüne sahip çıkın. Bu emeği buraya taşıyan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da göreve başladığı 2014 yılında ilçede sadece 500 metrekarelik bir yaban mersini bahçesi olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleri ile bu alanda çok önemli gelişmeler yaşandığını hatırlattı. Tarım İl Müdür Vekili Erdoğan Ceylan ise Türkiye'de 4200 dekarlık yaban mersini ekimi ve 2300 ton üretim olduğunu, Bursa'nın ise 2300 dekarlık ekim ve 861 tonluk üretimle ilk sırada olduğunu vurguladı. Ceylan, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Tarım ve Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve meclis üyesi Selahattin Külcü de kendisinin de bir çiftçi olduğunu hatırlatarak, kooperatifleşmenin önemini anlattı. Külcü, özellikle pazarlama noktasında bireysel raket etmektense birlik olmanın ürünün değerini daha da artıracağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, bahçede yaban mersini hasadına katıldı.