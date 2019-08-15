Yaban mersininin kilogramı 30 liradan satılıyor
20 dakika önce
İznik ilçesinin 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'nde 4 yıl önce üretimine başlanan ve bölge halkının temel geçim kaynağı haline dönüşen yaban mersini, kilogramı 30 liradan satılıyor.
İznik
ilçesinin 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'nde 4 yıl önce üretimine başlanan ve bölge halkının temel geçim kaynağı haline dönüşen yaban mersini, kilogramı 30 liradan satılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:02
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