Son Dakika Haberleri: Yaban mersininin kilogramı 30 liradan satılıyor
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Yaban mersininin kilogramı 30 liradan satılıyor

20 dakika önce

İznik ilçesinin 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'nde 4 yıl önce üretimine başlanan ve bölge halkının temel geçim kaynağı haline dönüşen yaban mersini, kilogramı 30 liradan satılıyor.

Yaban mersininin kilogramı 30 liradan satılıyor, System.String[]
İznik ilçesinin 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'nde 4 yıl önce üretimine başlanan ve bölge halkının temel geçim kaynağı haline dönüşen yaban mersini, kilogramı 30 liradan satılıyor.
İznik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:02 
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