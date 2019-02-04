Son Dakika Haberleri: Yaban Nergisleri Geçim Kapısı Oldu

Yaban Nergisleri Geçim Kapısı Oldu

1 saat önce

BODRUM'da açan yaban nergisleri, toplandıkları bölgede, yol kenarında satışa sunuluyor.

Yaban Nergisleri Geçim Kapısı Oldu, System.String[]
BODRUM'da açan yaban nergisleri, toplandıkları bölgede, yol kenarında satışa sunuluyor. Yaban nergislerinin buketini 2,5 TL'den sattığını belirten Sennur Öner, bu doğal güzelliği herkesin görüp, kokusunu içine çekmesi gerektiğini söyledi.

Ortakent Mahallesi'ndeki bazı tarlalarda, her yıl ocak ve şubat aylarında çıkan yaban nergisleri, tarla sahiplerinin geçim kaynağı oldu. Yol kenarında kurduğu stantta, kendi bahçelerinde yetişen mandalinalar ile komşularının topladığı yaban nergislerini satan Sennur Öner, "Elimizde kalan birkaç tarlamıza son yağmurlarla birlikte su dolmasına rağmen yaban nergisleri yetişti. İhtiyaç sahibi bir komşumuz var. Onun kirası çıksın, ev ekonomisine katkısı olsun, diye toplayıp, satıyoruz. Yağmur suları dolan tarlalara girmek zor; ancak komşumuz yaban nergislerini topluyor, biz satıyoruz. Ayrıca buradaki standımızdan elde ettiğimiz gelirle burada yaşayan sokak hayvanlarına da bakmaya çalışıyoruz" dedi.

Yaban nergislerinin buketini 2,5 TL'den, mandalinayı da kilosu 2 TL'den sattığını belirten Sennur Öner, bu doğal güzelliği herkesin görüp, kokusunu içine çekmesi gerektiğini söyledi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:12 Kaynak: DHA

Ortakent, Yaban, Güncel
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