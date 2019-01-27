Son Dakika Haberleri: Yaban Ördekleri, Çoruh Nehri'ni Mesken Tuttu

Yaban Ördekleri, Çoruh Nehri'ni Mesken Tuttu

1 saat önce

KIŞ mevsiminin doğal hayatı olumsuz etkilediği Bayburt'ta, Çoruh Nehri'ni mesken tutan yaban ördeklerini belediye ekipleri ve vatandaşlar besliyor.

Yaban Ördekleri, Çoruh Nehri'ni Mesken Tuttu, System.String[]
KIŞ mevsiminin doğal hayatı olumsuz etkilediği Bayburt'ta, Çoruh Nehri'ni mesken tutan yaban ördeklerini belediye ekipleri ve vatandaşlar besliyor. Her yıl kışın gelmesiyle birlikte Çoruh Nehri'ne yönelen ve son yıllarda yoğunluklarını artıran yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.

Bayburt'ta, kış mevsimiyle birlikte göç eden yaban ördekleri, Çoruh Nehri'ni mesken tuttu. Her sene Aralık ve Ocak aylarında bölgeye gelen yaban ördekleri, son yıllarda ise yoğunluklarını artırdı. Yüzlerce yaban ördeği kar ve buz kaplı nehir yatağı üzerinde vatandaşlar ve belediye ekiplerinin bıraktığı yiyeceklerle besleniyor. Bayburt'ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle, bölge yaban ördekleri tarafından tercih ediliyor. Kaleardı Cami mevkisinden başlayarak, nehir boyunca görülen yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, günün bazı saatlerinde ellerinde yemlerle, ördekleri besliyor.

'ONLAR BAYBURT'A RENK KATIYOR'

Ördeklerin bu yıl geç geldiğini söyleyen Mahmut Tümay, yaban ördeklerinin Bayburt'a ve insanlara renk kattığını söyledi. Tümay, " Evdeki bayat ekmekleri hiçbir zaman çöpe atmam. Çoruh Nehri'ne atarım oradaki balıklar yer yabani ördekler yer. Ördekler bu sene geç geldiler acaba neredeler dedik geldiler. Onlar Bayburt'a ve bizlere renk katıyor" dedi.

Burhan Çalışkan da, yaban ördeklerini kendi kuşları gibi beslediklerini anlatarak, "Bu hayvanlar gelmediği zaman endişeleniyoruz, 'acaba bunlara ne oldu neden gelmiyorlar?' diye. Özlüyoruz. geç geldiler ama yine de geldiler alıştık onlara, seviyoruz" diye konuştu. - Bayburt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

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