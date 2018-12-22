Yaban Ördekleri Kars Çayı'nı Mesken Tuttu

Yaban ördekleri Kars Çayı'nı mesken tuttuKARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta DKMP ekipleri, yaban hayvanlar için doğaya yem bırakırken, çok sayıda yaban ördeği de Kars Çayı'nı mesken tuttu.

Yaban ördekleri Kars Çayı'nı mesken tuttu



KARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta DKMP ekipleri, yaban hayvanlar için doğaya yem bırakırken, çok sayıda yaban ördeği de Kars Çayı'nı mesken tuttu.

Havaların soğumasıyla birlikte yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'nce yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürdükleri bölgelere yem bırakılırken, son günlerde özellikle Kars Çayı'na akın eden yeşil yaban ördekleri ise dikkat çekiyor.

Yaban ördeklerine ev sahipliği yapan Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen Kars Çayı'na gelen vatandaşlar burada ördeklere yem bırakırken, DKMP Kars Şube Müdürü Murat Doğanay ve ekibi de aynı bölgede yaşam mücadelesi veren yaban ördeklerine yem bıraktı. Yaban ördeklerinin özellikle bu bölgeyi seçtiklerine dikkat çeken DKMP Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, "Tarım ve orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü olarak Çerme Köyü civarında yaban ördekleri için yemleme yapıyoruz. Bizim doğal hayata bu tür desteklerimiz kış boyunca devam edecektir" dedi.

Öte yandan, Kars Barajı'nın da su tutmasıyla bölgenin yaban hayata ev sahipliği yapacağı görülüyor. Vatandaşlar uzun yıllar sonra Kars çayında yaban ördeklerini görmenin de sevincini yaşıyor.

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