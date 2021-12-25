YABAN ÖRDEKLERİNİN GÖLÜ ULAŞ, BUZ TUTTU - Son Dakika

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yer alan, yaban ördeklerinin bulunduğu Ulaş Gölü'nün yüzeyi, 3 gündür etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. Buz tabakasının üzerindeki elmabaş patka ve yeşilbaşlar, havadan dronla görüntülendi.

'Ulusal öneme haiz sulak alan' olarak 2016 yılında tescil edilen Ulaş Gölü, kışın gelmesiyle ayrı güzelliğe büründü. Mesire alanı olarak da kullanılan göl, yeşilbaş ve elmabaş patka gibi yaban ördekleri başta olmak üzere karabatak dahil kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. İl genelinde 3 gündür hava sıcaklığının eksi 15 derece olması nedeniyle gölün yüzeyi buz tuttu. Göldeki yüzlerce yaban ördeği ve karabatak ise dronla havadan görüntülendi.

Gölde doğa yürüyüşü yapan ilçe sakinlerinden Gökhan Güneş, "Her sene olduğu gibi gölümüz bu sene de tamamen buz tutarak doğal güzelliği ile gözlere hitap etmeye başladı. Doğa fotoğrafçılarına ev sahipliği yapıyor. Yaban hayvanlarının görüntülerini çekmek için gelen arkadaşlarımız oluyor. Gölümüz genelde bu aylarda donmaya başlıyor, nisan ayına kadar da zaman zaman buz tabakası oluyor. Bu gölümüzde yaban ördeklerimiz bulunuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan özellikle elmabaş var. Çeşitli kanatlı hayvanlar da var. Gölün ortasında şu an suyun açık olduğu yerde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan ilçeye 16 kilometre uzaklıktaki Tutmaç köyünde bulunan Tutmaç Baraj Gölü'nün yüzeyi de buzla kaplandı. İlin en soğuk noktası ise eksi 25 derece ile İmranlı ilçesi oldu.