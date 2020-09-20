Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler - Son Dakika

Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak şekilde yaban tavşanı avlayan iki şahsa 4 bin 715 TL ceza kesildi.

Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak şekilde yaban tavşanı avlayan iki şahsa 4 bin 715 TL ceza kesildi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Nazilli Şefliği'nden yapılan açıklamada, Yaban Tavşanı (Lepus europaeus) avı için bölgemizde avlanma süresi 17.10.2020-10.01.2021 tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Nazilli DKMP şefliğimiz sorumluluk sahasında av koruma ekiplerimiz kaçak olarak Yabanı Tavşan avı yapan şahıslar hakkında Av Kabahat Tutanağı düzenlemiştir. 2 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeğine el konulmuştur. Şahıslara 3 bin 759 TL idari para cezası, 956 TL tazminat bedeli (1 tane yaban tavşanı ) olmak üzere toplamda 4 bin 715 TL para cezası kesilmiştir" denildi. - AYDIN

Türk Lirası, Nazilli, Aydın, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler - Son Dakika

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