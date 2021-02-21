Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli - Son Dakika

Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli

21.02.2021 13:33

Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan Demirci ilçesinde sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban...

Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan Demirci ilçesinde sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

MANİSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karla kaplanan Demirci ilçesinde doğaya yem bırakıldı. Beslenme imkanları kısıtlanan yaban ve sokak hayvanlarına Demirci ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak elini uzattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile pandemi sürecinde sokak hayvanları için Manisa'nın muhtelif noktalarına mama bırakılmaya devam ediliyor. Karlı ve soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği Demirci ilçesinde de yaban hayvanlarının beslenmesi için doğal ortama yem, ekmek ve mama bırakıldı. Sokak hayvanları da sığındıkları noktalarda bulunarak beslendi.

"Her canlının yaşamaya hakkı var"

Demirci'nin yaban hayatı yönünden oldukça zengin bir ilçe olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Arslan, "Bu soğuk, karlı kış günlerinde yaban hayvanlarının yem bulması zorlaşıyor. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bu konudaki hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda yaban hayatına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu soğuk hava devam ettiği sürece periyodik olarak bu işlemimiz devam edecek. Doğa, denge ve döngü üzerine kurulu. Bunun devam etmesi hepimizin görevi. Unutmayalım ki bu dünya sadece bize ait değil, her canlının yaşamaya hakkı var" ifadelerini kullandı.

Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli
Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli
Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli
Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli
Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli
Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli
Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli - Son Dakika


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