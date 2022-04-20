Yaban yaşamı foto kapanlara yansıdı - Son Dakika
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Yaban yaşamı foto kapanlara yansıdı

20.04.2022 22:10

Yaban yaşamı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğa hayatına yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.

Yaban yaşamı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğa hayatına yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.

DKPM tarafından Türkiye'deki doğa yaşamını gözlemlemesi için Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen foto kapanlar, yaban hayatını görüntüledi. Foto kapanlara takılan domuzların, ayıların, tavşanların ve kurtların görüntüsü dikkat çekti. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler, yüzlerce beğeni aldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Yaban yaşamı foto kapanlara yansıdı
Yaban yaşamı foto kapanlara yansıdı
Yaban yaşamı foto kapanlara yansıdı
Yaban yaşamı foto kapanlara yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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