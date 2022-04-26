Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alacak - Son Dakika
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Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alacak

26.04.2022 11:46
Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alacak

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki tescilli doğa güzelliği Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerinin "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alması için çalışmalar hız kazandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki tescilli doğa güzelliği Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerinin "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alması için çalışmalar hız kazandı.

Diyarbakır'ın kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri ve yürüyüş parkuru, doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor.

Rotasını tescilli doğal güzelliğe çevirenler, irili ufaklı onlarca şelaleyi ve 250 yılı aşkın tarihe sahip eski değirmeni görme, meşe ve ceviz ağaçlarının gölgesinde, kuş sesleri eşliğinde yürürken keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Çermik Kaymakamı Ramazan Polat'ın bir süre önce başlattıkları girişimler sonucunda şelalelerin bulunduğu alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 9 Aralık 2021'de "tabiat parkı" olarak tescillendi.

Tescil çalışmasının ardından Türkiye'nin ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya" kapsamında turizme kazandırılacak Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında fizibilite projesi imzalandı.

Proje kapsamında Ankara'dan gelen uzman bir ekip, alanda inceleme yapmaya başladı.

Bu kapsamda bitki ve hayvan çeşitliliği, jeolojik yapı, kullanım alanları, altyapı ve üstyapı çalışmaları, bisiklet ve yürüyüş güzergahları, kamp ve konaklama alanları, satış noktaları gibi konularda fizibilite ve planlama çalışması yapılacak.

"Burayı korunan alan olarak ilan ettik"

Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri bölgesinde yürütülen fizibilite çalışmasına katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, bölgenin 2021 yılının sonunda Tarım ve Orman Bakanlığınca tescillendiğini anımsattı.

Alanın 87 hektar büyüklüğe sahip olduğunu belirten Çörtük, "Çermik ilçemiz hem florası (bitki çeşitliliği) hem faunası (hayvan çeşitliliği) bakımından çok zengin. Ayrıca biyolojik açıdan da endemik türleri barındıran bir yer. Burayı korunan alan ilan ettik. Karacadağ Kalkınma Ajansımıza buranın gelişim planlarının hazırlanması için bir proje yazdık ve projemiz de geçti." dedi.

"Alan, gelir kapısına dönüşecek"

Çörtük, Ankara'dan gelen ve aralarında farklı bilim dallarından uzmanların da bulunduğu ekiple çalışma yapmak için sahaya indiklerini ifade ederek, "Burası çok güzel bir manzaraya sahip. Buraya gelen ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, memnuniyetinin sağlanması açısından kamp alanları, yürüyüş alanları, kır kahvesi, piknik alanları, manzara seyir noktaları gibi şeyler planlıyoruz. İçinde bulunduğumuz tabiat parkımız, planlama ve projelerinin tamamlanmasından sonra doğa turizmi anlamında bölgemize çok büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın işletmesini devredeceklerini dile getiren Çörtük, böylece alanın bölge halkına hem yöresel ürünlerini satacakları hem de ziyaretçilere hizmet sunacakları bir gelir kapısına dönüşeceğini kaydetti.

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Münir Karaloğlu, Mezopotamya, Diyarbakır, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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