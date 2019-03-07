Yabancı 200 milyon dolarlık hisse aldı
36 dakika önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında 198,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında 198,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:05
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