Son Dakika Haberleri: Yabancı 200 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancı 200 milyon dolarlık hisse aldı

36 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında 198,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yabancı 200 milyon dolarlık hisse aldı, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında 198,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:05 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü

Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi Digiturk'e Rekabet Soruşturması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:41:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı 200 milyon dolarlık hisse aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]