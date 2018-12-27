Son Dakika Haberleri: Yabancı 239 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancı 239 milyon dolarlık hisse aldı

26 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Aralık haftasında 239,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yabancı 239 milyon dolarlık hisse aldı, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Aralık haftasında 239,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:54 

21 Aralık, Ekonomi
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