Yabancı 239 milyon dolarlık hisse aldı
26 dakika önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Aralık haftasında 239,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Aralık
haftasında 239,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:54
Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı
Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin