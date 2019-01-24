Yabancı 5 yılın en büyük alımını yaptı
22 dakika önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında 711,8 milyon dolarla yaklaşık 5 yılın en güçlü hisse senedi alımını yaptı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında 711,8 milyon dolarla yaklaşık 5 yılın en güçlü hisse senedi alımını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:26
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