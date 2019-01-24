Son Dakika Haberleri: Yabancı 5 yılın en büyük alımını yaptı

Yabancı 5 yılın en büyük alımını yaptı

22 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında 711,8 milyon dolarla yaklaşık 5 yılın en güçlü hisse senedi alımını yaptı.

Yabancı 5 yılın en büyük alımını yaptı, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında 711,8 milyon dolarla yaklaşık 5 yılın en güçlü hisse senedi alımını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:26 

Ekonomi
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