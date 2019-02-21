Yabancı 6 milyar dolarlık konut aldı
1 saat önce
2018'de Türkiye'den yabancı ülke vatandaşlarına 5,9 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştirildi.
2018'de Türkiye
'den yabancı ülke vatandaşlarına 5,9 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:10
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