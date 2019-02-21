Son Dakika Haberleri: Yabancı 6 milyar dolarlık konut aldı

Yabancı 6 milyar dolarlık konut aldı

1 saat önce

2018'de Türkiye'den yabancı ülke vatandaşlarına 5,9 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştirildi.

Yabancı 6 milyar dolarlık konut aldı, System.String[]
2018'de Türkiye'den yabancı ülke vatandaşlarına 5,9 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:10 

Türkiye, Ekonomi
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