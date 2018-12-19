Son Dakika Haberleri: Yabancı Akademisyenler "Yılın Fotoğrafları"Nı Oyladı

Yabancı Akademisyenler "Yılın Fotoğrafları"Nı Oyladı

3 saat önce

Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) görevli yabancı öğretim üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yabancı Akademisyenler
Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) görevli yabancı öğretim üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan üyeler, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğrafa oy verdiler.

ARÜ İnsanı Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Rus Dili Bölümünde görevli Prof. Dr. Ranette Gafarova haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiye", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı Akrobat" fotoğrafına oy verdi.

Gafarova, AA'ın geçen yılda fotoğraflarına oy verdiğini, her bir fotoğrafın farklı anlam sunduğunu söyledi.

Aynı bölümde görevli Doç. Dr. Tamilla Aliyeva da haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" fotoğrafına oy verdi.

Aliyeva, fotoğrafların hepsinin bir birinden etkileyici olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:49 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel
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