Son Dakika Haberleri: Yabancı alıma geçti, borsada atağa kalktı
Son Dakika Ekonomi Haber

Yabancı alıma geçti, borsada atağa kalktı

1 saat önce

Yabancı fonların büyük alımlarıyla tetiklenen bankacılık hisseleri yüzde 5.5'i aşarken yükselirken, BIST-100'de artış yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Yabancı alıma geçti, borsada atağa kalktı, System.String[]

Yabancı fonların büyük alımlarıyla tetiklenen bankacılık hisseleri yüzde 5.5'i aşarken yükselirken, BIST-100'de artış yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı
Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu Ölümsüzlük meyvesi hünnabın faydaları saymakla bitmiyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 18:03:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı alıma geçti, borsada atağa kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]