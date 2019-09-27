Yabancı alıma geçti, borsada atağa kalktı
1 saat önce
Yabancı fonların büyük alımlarıyla tetiklenen bankacılık hisseleri yüzde 5.5'i aşarken yükselirken, BIST-100'de artış yüzde 3'ün üzerine çıktı.
Yabancı fonların büyük alımlarıyla tetiklenen bankacılık hisseleri yüzde 5.5'i aşarken yükselirken, BIST-100'de artış yüzde 3'ün üzerine çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:16
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